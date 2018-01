später lesen schöffen Saarlouis sucht für fünf Jahre 38 Schöffen Teilen

() Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Gesucht werden in der Kreisstadt Saarlouis insgesamt 38 Frauen und Männer, die für fünf Jahre als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.