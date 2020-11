Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenumfrage in Saarlouis : „Wir wollen doch alle unseren Alltag wieder zurück“

Désirée Wustrau Foto: BeckerBredel

Die Meinungen über den „Lockdown light“ sind verschieden. Passanten in Saarlouis erzählen, was sie am meisten vermissen.