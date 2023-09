Über 100 Marktstände Stoffmarkt Holland kommt wieder nach Saarlouis

Von Ludwigshafen über Neumünster jetzt auch wieder in Saarlouis: Der Stoffmarkt Holland ist bereits seit Herbst 2004 bundesweit unterwegs. Am Sonntag, 10. September, öffnet er von 11 bis 17 Uhr auch auf dem Großen Markt seine Tore. An über 100 Marktständen bieten die Händler ein umfassendes Angebot von Artikeln zum Selbernähen an, darunter verschiedene Stoffe, Schnittmuster und Nähzubehör. Der Eintritt ist frei.