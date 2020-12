Mit täglichen Preisen : Saarlouis startet Adventskalender-Gewinnspiel

Die Saarlouiser Weihnachts-App wurde jetzt in aktualisierter Form neu veröffentlicht. Foto: Veranstalter/Esignia/AMC

Saarlouis Der Saarlouiser Weihnachtsmarkt musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nichtsdestotrotz gibt es aber wieder das bekannte, tägliche „Saarlouiser Adventskalender-Gewinnspiel“ sowie die Smartphone-App „Weihnachten in Saarlouis“.

Beides möchte – in digitaler Form – weihnachtliche Akzente setzen und die Weihnachtsstimmung fördern.

„Saarlouiser Kunden, Bewohner und Gäste müssen so nicht auf die Chance auf Gewinne verzichten, die regionale Unternehmen zur Verfügung stellen, um in dieser von Einschränkungen geprägten Zeit für einige Glücksmomente zu sorgen“, erläutert Organisator Jörg Wachall von der Agentur Esignia, die den Weihnachtsmarkt betreut.

Vom 1. bis 24. Dezember werden nun, statt auf der Bühne des Weihnachtsmarktes, täglich per kostenloser Online-Teilnahme Tages-Gewinne bis zu 150 Euro verlost. Dazu zählen Einkaufs- und Warengutscheine, Sachpreise und mehr.

Das Online-Teilnahmeformular und die Teilnahmebedingungen stehen auf www.saarlouis-gewinnspiel.de sowie in der Smartphone-App „Weihnachten in Saarlouis“ (für Android-Nutzer zu laden im Google Play Store, für Apple-Nutzer im Browser über www.weihnachten-saarlouis.de aufruf- und speicherbar).

„Über diese verschiedenen Wege kann man ganz leicht zum Gewinnspiel finden und kostenlos einmal pro Tag gezielt an einer Verlosung teilnehmen, die einen interessiert“, sagt Wachall und ergänzt: „Die Gewinner werden per Zufallsgenerator-Ziehung ermittelt und erhalten ihren Preis per Post oder Lieferung.“