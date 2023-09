Einstimmig beschlossen Saarlouis soll gewerblichen Reisemobilstellplatz bekommen

Da das in Frage kommende Areal in einem kartierten Biotop liegt, ist eine entsprechende Ausgleichsfläche in unmittelbarer Nähe geplant. Wie die Verwaltung auf Nachfrage der Grünen mitteilte, wird die Ausgleichsfläche den gleichen Biotop-Charakter wie die Ursprungsfläche ausweisen. Ebenfalls soll der Reisemobilplatz selbst unversiegelt bleiben. Der neue Reisemobilplatz sei ein längst überfälliger touristischer Schritt der Stadt Saarlouis, erklärte Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD). Einerseits ziehe man hiermit mit den übrigen Kommunen der Region gleich, zum anderen sei die aktuelle Situation mit dem Reisemobilparkplatz „In den Fliesen“, der keinerlei Infrastruktur für Reisemobile aufweise, längst nicht mehr zeitgemäß. In diesem Zusammenhang teilte der Verwaltungschef mit, dass die Aufgaben der Verwaltung bezüglich der touristischen Aufwertung der Schiffsanlegestelle an der Saar inzwischen abgearbeitet seien. Hier war unter anderem eine neue touristische Beschilderung geplant.