Hier könnte in Saarlouis ein neues Stadtquartier entstehen: Mittelpunkt ist das Walter-Bloch-Gelände, derzeit Parkplatz (Bildmitte), das alte Parkhaus gegenüber in der Lisdorfer Straße (vorne rechts) und das ehemalige Gelände „Blumen Marion“ (hinten) sollen nun in die Planung einbezogen werden. Foto: Ruppenthal