Basketball Ricky hat wieder Spaß auf dem Feld

Der jüngste 85:70-Sieg der Saarlouis Sunkings bei den Reutlinger Ravens war in dieser Klarheit nicht unbedingt zu erwarten – und nicht zuletzt auch sein Verdienst: Altmeister Ricky Easterling steuerte in knapp 20 Minuten Spielzeit 13 wichtige Punkte zum zehnten Saisonsieg der Saarlouiser Basketballer bei. Dank des Erfolges verteidigten die Sonnenkönige Tabellenplatz acht in der Regionalliga.