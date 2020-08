Haustiere : Saarlouis richtet Hundefreilauffläche am Saaraltarm ein

Saarlouis richtet Hundefreilauffläche am Saaraltarm ein

Auslauf für Hunde in schöner Umgebung, ohne Leine, aber völlig spaziergängerverträglich: Das soll es bald auch in Saarlouis geben. Foto: dpa/Annette Riedl

Saarlouis Frei und ohne Leine, trotzdem in einem Landschaftsschutzgebiet: Die Stadt Saarlouis richtet eine umzäunte Fläche für Hunde ein.

2021 soll am Saaraltarm in Saarlouis eine Hundefreilauffläche eröffnet werden. Der Bauausschusses des Stadtrates hat beschlossen, dass im Bereich des Saaraltarms, unweit der Sportanlagen in den Fliesen, im kommenden Jahr eine solche Fläche eingerichtet wird. Die Stadt wird dafür laut CDU-Ratsmitglied Carsten Quirin rund 34 000 Euro bezahlen. Der Huneplatz ist Teil des Rahmenkonzeptes Saaraltarm 4.0, das CDU und Grünen beschlossen hatten.