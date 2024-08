Sportbetrieb zeitweise eingeschränkt 270 defekte Turngeräte – so ist heute der Stand in den elf Saarlouiser Sporthallen

Kaputte Turnmatten, defekte Sprossenwände und lädierte Sprungböcke: Es sind nur ein paar Beispiele aus Hunderten beschädigten Turngeräten, die vor über einem Jahr in den Sportstätten von Saarlouis festgestellt wurden. Insgesamt 271 von 628 und damit fast die Hälfte aller Sportgeräte wiesen nach einer flächendeckenden Prüfung Mängel auf und müssen entweder repariert oder ersetzt werden. Alle elf städtischen Hallen und die Sportgeräte waren zeitweise nur eingeschränkt nutzbar. Als wir vor einem Jahr darüber berichtet haben, kündigte die Stadt an, diese schnell auszutauschen oder auszubessern. Doch was hat sich seither getan? Das wollte die SZ wissen und hat hierfür die Stadt kontaktiert.