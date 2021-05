Wegen Server-Umzug : Rathaus in Saarlouis nach Christi Himmelfahrt geschlossen

Saarlouis Wegen eines Serverumzugs ist das Saarlouiser Rathaus inklusive seiner Außenstellen am Freitag, 14. Mai, geschlossen. E-Mail-Empfang und computergestützte Service-Leistungen sind an diesem Tag ebenfalls nicht möglich, teilt die Pressestelle des Saarlouiser Rathauses mit.

Neben der Kernverwaltung sind auch die Außenstellen des Rathauses in der Friedensstraße und im Haus Koch betroffen sowie das Kulturamt im Theater am Ring mit VHS und Stadtbibliothek sowie die beiden Museen, der Neue Betriebshof Saarlouis (NBS), die städtischen Kitas und die Saarlouiser Grundschulen in Saarlouis, deren technische Infrastruktur ebenfalls über die städtischen Server bereit gestellt wird.

Der Serverumzug soll laut Verwaltung bereits am Tag zuvor, an Christi Himmelfahrt beginnen. Um die Unannehmlichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten, habe man sich dazu entschlossen, den mehrtägige Umzug auf das lange Wochenende rund um den Feiertag zu legen, wie es heißt, sodass der Dienstbetrieb nur an einem Werktag beeinträchtigt sein wird. Die Stadt Saarlouis bittet daher bereits im Vorfeld um Verständnis für die dadurch entstehenden Unnanehmlichkeiten.