Im Kreis Saarlouis Perfide Masche – Polizei warnt vor Trickbetrügerinnen

Im Landkreis Saarlouis sind in den letzten Wochen vermehrt ältere Bürgerinnen und Bürger Opfer von Trickdiebinnen geworden. Die Täterinnen täuschen Hilfsbedürftigkeit vor, um so in die Wohnungen der Senioren zu gelangen. Die vorgetäuschte Notlage kann dabei verschiedene Formen annehmen, sei es durch das Ersuchen um Erlaubnis für einen Toilettenbesuch, das Betteln um ein Glas Wasser, um Essen oder um Kleidung.