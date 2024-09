Mr. Butter Chicken in Saarlouis Ehemaliger Fallschirmjäger hat mit Restaurant am Lisdorfer Berg „erschreckenden“ Erfolg

Etwas Minze, Koriander und Kurkuma sowie noch das ein oder andere Gewürz – mehr braucht Marc Ram nicht, um die Grundsoße für sein Butter Chicken anzurühren. „Dass wir diese selbst machen, ist das, was uns von anderen unterscheidet“, findet der junge Gastronom. Diese setzt er frisch an und lässt sie über Stunden köcheln. „Die indische Küche braucht Zeit.“ So können die ganzen Gewürze am besten ihren Geschmack und Aroma entfalten, „und dann die Basis von den Soßen für unsere Gerichte bilden“, sagt Ram.