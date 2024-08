Saarlouis spielt „Es ist einfach ein fantastisches Spiel“

Mit voller Konzentration spielen die vier Finalisten der saarländischen Mensch-ärgere-Dich-nicht-Meisterschaft um den Sieg, während die letzten Minuten der Spielzeit ablaufen. Bereits zum neunten Mal findet unter der Leitung des Schachvereins Rochade Saarlouis 1993 ein solches Spiele-Wochenende inklusive verschiedener Turniere. Gegen ein Startgeld von drei Euro konnten am Sonntag Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren im Haus Miteinander der Generationen in Saarlouis-Steinrausch bei der Meisterschaft mit an den Start gehen.