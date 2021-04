Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Die Inzidenzwerte steigen wieder an

Kreis Saarlouis Einen weiteren Corona-Todesfall meldet das Gesundheitsamt Saarlouis am Mittwoch, 7. April, für den gesamten Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz ist seit Dienstag innerhalb eines Tages von rund 70 auf 87,07 gestiegen.

Insgesamt 49 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Saarlouis. Alle Landkreise außer Saarwellingen verzeichnen Neuinfektionen, die sich wie folgt verteilen: Jeweils neun Menschen infizierten sich in Bous und Saarlouis, sechs in Dillingen und jeweils fünf in Wadgassen und Schwalbach. Vier neue Fälle wurden in Lebach und drei in Rehlingen-Siersburg diagnostiziert. In Schmelz, Nalbach und Ensdorf steckten sich jeweils zwei; in Wallerfangen und Überherrn jeweils nur ein Mensch mit Covid-19 an.