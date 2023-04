Oldtimer-Reise mit Renault Baujahr 1956 Über 5000 Kilometer von Saarlouis durch Europa im Creme-Schnittchen

Ein echtes Abenteuer will Rainer Meckel mit 78 Jahren nochmal erleben: Über 5000 Kilometer durch Europa reisen, in mehreren Etappen vom Saarland zu den Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan bis zur Insel Malta und nach Liechtenstein und Luxemburg. Das Besondere an dieser langen Reise: Der Saarlouiser Meckel und sein Beifahrer Salvatore Mamone aus Saarbrücken wollen sie in einem Kult-Auto zurücklegen, einem Creme-Schnittchen, also einem Renault 4 CV, Baujahr 1956.