Neueröffnung in Saarlouis Restaurant Huydo Fusion bringt gehypten Food-Trend nach Saarlouis

An der schwarzen Decke hängt ein üppiger Dekozweig voller pinker japanischer Kirschblüten. Geht der Blick weiter nach vorne, fallen vor allem die vielen Sake-Flaschen auf. Der japanische Reiswein steht hier sorgfältig aufgestellt und schmückt die hölzerne Theke, hinter der man einen Blick in die Küche erhaschen kann. Das asiatische Ambiente ist nicht nur beim Anblick des modern gestalteten Raumes unverkennbar, sondern auch bei dem Duft, der sich darin verteilt. Denn hier, in dem neuen Restaurant Huydo Fusion, kommen traditionelle und moderne Gerichte quer durch Asien auf die Teller.