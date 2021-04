Erst das Nein, jetzt das Ja zum Industriegebiet : Lisdorfer Berg: Linke schwenkt plötzlich um

Kehrtwende bei der Linkspartei im Saarlouiser Stadtrat. Aus dem Nein zur Erweiterung des Lisdorfer Berges ist jetzt ein Ja geworden.

Die Linke in Saarlouis hat in Bezug auf die Erweiterung des Lisdorfer Berges und schon während die Einwohnerbefragung dazu läuft, ihre Meinung dazu geändert. Wie der Vorsitzende Mekan Kolasinac in einer Pressemitteilung am Mittwochabend bekanntgab, will die Linke nun den Ausbau doch befürworten, „entgegen unserer früheren Stellungnahme“, die auch der Bekanntmachung der Befragung beiliegt.