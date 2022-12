Was dahinter steckt : Kunden ärgern sich über geschlossene Post am Großen Markt in Saarlouis

Zweimal blieb im November die Saarlouiser Postfiliale in der ehemaligen Kommandantur (im Erdgeschoss links) wie hier auf unserer Abendaufnahme dunkel und hatte zu den üblichen Öffnungszeiten geschlossen. Foto: Oliver Morguet

Saarlouis Zwei Mal in einer Woche standen Kunden der Post am Großen Markt in Saarlouis vor verschlossener Tür. Die SZ fragte beim Betreiber nach, warum die Filiale nicht geöffnet war.