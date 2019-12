Saarlouis/Saarbrücken Katharina von Oetinger als bundesweit beste Bäckerei-Fachverkäuferin des Abschlussjahres 2019 ausgezeichnet.

Groß und glänzend thront er auf dem erhöhten Regal. So, dass er in der ganzen Filiale gut zu sehen ist. „Der ganze Betrieb ist stolz auf sie. Und es gab viel positive Rückmeldungen von den Kunden im Laden und auf unserer Facebook-Seite“, erzählt Birgit von Oetinger mit Blick auf den Pokal, der im Ladengeschäft der Bäckerei & Konditorei Welling in der Französischen Straße in der Saarlouiser City präsentiert wird. Und fügt hinzu: „Sowas hat auch Nachwirkungen auf die Attraktivität der Ausbildung“. Die 56-Jährige ist die Geschäftsführerin der Firma. Die, die den Pokal bekommen hat, ist ihr bestens bekannt: Katharina von Oetinger ist nicht nur ihre Tochter, sondern sie hat sie auch ausgebildet. Und das sehr erfolgreich. Die 26-Jährige ging bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend im November, bei der sich die Prüfungsbesten in den Ausbildungsberufen Bäckerei-Fachverkäufer/in und Bäcker/in maßen, als eine Siegerin hervor. Sie ist die beste Bäckerei-Fachverkäuferin des Abschlussjahres 2019.