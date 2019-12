Meinung zum Bauausschuss : So großes Stück Kapital der Stadt braucht Öffentlichkeit

So großes Stück Kapital der Stadt braucht Öffentlichkeit

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die Stadtspitze, die laut OB Peter Demmer das Konzept „Walter-Bloch-Quartier“ befürwortet, dem Stadtrat das 120-Millionen-Projekt mal eben so zur Entscheidung vorlegt.

Ausgerechnet einem Stadtrat, dessen schwarz-grüne Mehrheit größten Wert auf sein Recht legt, Weichen zu stellen. Dass der Rats-Ausschuss dazu nicht Ja sagen konnte, muss jedem vorher klar gewesen sein. Demmer sah nicht gut aus, als er beschwichtigte, es gehe doch nur darum, das Projekt vorzustellen, „nicht mehr und nicht weniger“. Und den Beschlussvorschlag, den könne man doch ändern. Auch die Stadtverwaltung muss größtes Interesse daran haben, dass ein so prominentes Bauprojekt breit getragen wird. Was mit einem so großen Stück Kapital der Stadt geschieht, braucht die öffentliche Diskussion.