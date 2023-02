50. Geburtstag der Traditionskneipe : Damals Schüler, heute Rentner – Stammgäste feiern ihren Humpen in Saarlouis

Grund zum Feiern hatten die vielen Stammgäste im Humpen anlässlich der 50. Jubiläums der ältesten Kneipe in Saarlouis. Fast alle, die im Februar 1973 bei der Eröffnung dabei waren, kamen zur Jubiläumsfeier. Foto: Engel

Saarlouis 1973 eröffnete der Humpen in der Altstadt Saarlouis. An diesem Wochenende feiert die nun älteste Kneipe der Stadt ihr Jubiläum mit treuen Stammgästen – darunter einige der ersten Stunde, die als Schüler kamen und heute in Rente sind. Andere sind extra aus Berlin für das Jubiläum wieder zurück ins Saarland gekommen.