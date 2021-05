Neues Verbot nach der Notbremse : Ab Montag gilt abends wieder Alkoholverbot in der Saarlouiser Innenstadt

Saarlouis Ausgenommen sind aber Flächen mit gastronomischer Nutzung – wenn sich die Gäste auf festen Plätzen aufhalten.

Im Sinne des Infektionsschutzes gilt ab Montag, 31. Mai, von 21 bis zwei Uhr wieder ein Alkoholverbot in ausgewiesenen Bereichen der Saarlouiser Innenstadt. Die teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Um die Ausbreitung des Coronavirus im stark belebten Innenstadtbereich zu verhindern, hat die Kreisstadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die am Montag in Kraft tritt. Dann gilt in den ausgewiesenen Straßen und Plätzen das Verbot, alkoholische Getränke zu konsumieren. Ausgenommen sind Flächen mit gastronomischer Nutzung, soweit sich die Gäste auf festen Plätzen aufhalten, die ihnen vom Betreiber zugewiesen wurden.