Umgestaltung des Parkplatzes Kritik an Plan für den Großen Markt in Saarlouis – Freie Wähler mit neuer Idee

Dass der Große Markt in Saarlouis so wie er jetzt ist, nicht bleiben kann, ist kein Geheimnis. Der versiegelte Parkplatz heizt sich im Sommer auf bis zu 60 Grad auf und den umliegenden Platanen fehlt es an Nährstoffen. Ideen zur Umgestaltung des Großen Marktes gibt es bereits, doch welche in Zukunft tatsächlich umgesetzt wird, liegt in den Händen der Stadt Saarlouis. Die Freien Wähler Wallerfangen sowie die Kreisvereinigung der Freien Wähler Saarlouis haben jetzt Bedenken an dem bisherigen Vorgehen geäußert und stellen eine eigene Idee vor.