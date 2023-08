Einsatz in Saarlouis Brand in Wohnhaus in Beaumarais – hoher Schaden

In einem wintergartenähnlichen Anbau war auf der Rückseite eines Gebäudes an der Ecke Sportplatz-/ Erzstraße gegen 12.20 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch bis in den Dachbereich ausbreitete. Da zu diesem Zeitpunkt völlig unklar war, wie es um Menschen in dem Gebäude stehe (die so genannte Menschenlage), löste die Einsatzzentrale Vollalarm für die Saarlouiser Feuerwehr aus.