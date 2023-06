Ampelsystem auf Website beachten Warum der Eintritt im Saarlouiser Sonnenbad nur mit Online-Ticket möglich ist

Gäste, die das Freibad gerne besuchen möchten, sehen durch das Ampelsystem (Zähler) auf www.aqualouis.de auf einen Blick, ob sie an dem gewählten Tag noch einen garantierten Einlass in Anspruch nehmen können oder ob die Höchstgrenze von 1500 Besucherinnen und Besuchern bereits erreicht ist. So können sie sich auch gegebenenfalls eine unnötige Anfahrt ersparen.