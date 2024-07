Teilnehmer und Tickets Comedy Splash kommt wieder auf die Vauban-Insel in Saarlouis

„Gute Vibes und Sommer-Feeling auf der Vauban Insel“ – Das verspricht Endgame Entertainment, Veranstalter des Comedy Splashs, der nach seinem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal in Saarlouis gastiert. Am Freitag, 2. August, will die Show ab 19 Uhr wieder für „einmaliges Entertainment am Wasser“ sorgen. Denn obwohl der Comedy Clash, der dieses Jahr schon zwei Shows im Theater am Ring abgeliefert hat, gerade Sommerpause macht, sollen die Lachmuskeln der Saarlouiser keineswegs geschont werden.