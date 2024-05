Stand-up-Wettbewerb Comedy Clash in Saarlouis – Er hat sich das zweite Finalticket verdient (Mit Fotostrecke)

„Saarlouis, habt ihr Bock auf Comedy?“, schallt es aus den Lautsprechern im Theater am Ring, ehe der Moderator zu dem applaudierenden Publikum rennt und die zweite Vorrunde des Stand-up-Wettbewerbs Comedy Clash am Freitagabend einläutet. Doch statt Salim Samatou, der das Publikum an diesem Abend einheizen sollte, erwartet die Zuschauer Matumbo Okeewe. Der saarländische Comedian ist vor allem durch sein Kommentar in einem Social-Media-Video bekannt, welches zeigt, wie ein Auto nach einem Fußball-Spiel in die Glasscheibe der Bushaltestelle an der Johanneskirche in Saarbrücken kracht. Er bringt die Comedy-Fans in Stimmung, bevor die sechs Nachwuchs-Künstler nacheinander ihren Humor unter Beweis stellen dürfen.