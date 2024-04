Stand Up Comedy Wettbewerb Comedy Clash – Zweite Vorrunde läuft am Freitag in Saarlouis

Es ist wieder so weit: Der beliebte Stand-up-Wettbewerb Comedy Clash gastiert wieder in Saarlouis und geht am Freitag, 3. Mai, im Theater am Ring in seine zweite Vorrunde. Dabei treten sechs Nachwuchskünstler der deutschen Comedy-Szene gegeneinander an. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die besten Gags abgeliefert und die meisten Lachmuskeln beansprucht hat. Insgesamt vier dieser Vorentscheide wird es im Laufe des Jahres geben, ehe im Dezember die jeweiligen Gewinner im Finale gegeneinander antreten werden. Wie schon in der ersten Vorrunde wird der Comedian Salim Samatou auch am Freitag wieder durch den Abend führen.