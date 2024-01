Leitungswechsel in der Anästhesie der St. Elisabeth Klinik Saarlouiser Chefarzt gibt an seinem 66. Geburtstag das Zepter weiter

Ich glaube, ich bin der erste Chefarzt, der mit einer Katastrophenwarnung angekündigt wird“, beginnt Dr. Ulrich Berwanger schmunzelnd seine Rede. Es war nämlich nicht nur der Tag, an dem er feierlich in sein neues Amt als Chefarzt der Anästhesie in der St. Elisabeth Klinik in Saarlouis eingeführt wurde, sondern auch der Tag, an dem Eisregen und Glatteis das gesamte Bundesland lahmgelegt hatten. Darüber hinaus wurde sein Vorgänger, Sanitätsrat Dr. Stefan Otto, am Tag des Beginns seines Ruhestandes auch noch 66 Jahre alt. Für über 100 Gäste waren das genügend Gründe, dem Wetter zu trotzen und mit den beiden Narkoseärzten in der Klinik zu feiern.