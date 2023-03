Neue Spitze im Rathaus Saarlouis Personalwechsel im Rathaus wird vorbereitet

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Peter Demmer (SPD), 2017 gewählt, wird ebenfalls in absehbarer Zeit abtreten: Seine verkürzte Amtszeit endet am 30. September 2024, da die OB-Wahl mit der Kommunalwahl zusammengelegt werden sollte. Demmer (62) wird aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl antreten. Dies wäre zwar möglich, da er als OB bis zum Ende des 68. Lebensjahr im Amt bleiben kann; allerdings stünde damit nach einer verkürzten Zeit erneut eine Neuwahl an, mit entsprechend hohem Verwaltungsaufwand und Kosten. Neu gewählt wird der oder die Neue im Amt des OB von den Saarlouiser Bürgern gleichzeitig mit der Kommunalwahl; ein Termin für diese wichtige Wahl, der sich an dem der Europawahl orientiert, ist noch nicht amtlich festgelegt, es wird aber davon ausgegangen, dass er im Mai 2024 liegen wird.