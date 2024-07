Große Emotionen im St. Elisabeth Kinikum Besondere Band stiehlt Chefarzt bei seiner Feier in Saarlouis die Show (mit Fotostrecke)

Lauter, lang anhaltender Applaus, Jubelrufe und strahlende Gesichter, die ihre Freudentränen nur schwer zurückhalten können. Mit dieser Szene hat die feierliche Amtseinführung von Dr. Mohammed Shamdeen im St. Marienhaus Klinikum Saarlouis am Mittwochnachmittag geendet. Zahlreiche Redner haben sich seinetwegen dort eingefunden, denn der 59-Jährige leitet seit dem 1. April die Kinderklinik in dem Krankenhaus. Doch die Begeisterung im Publikum galt an dem Tag nicht allein dem Mann der Stunde – sondern auch der Band Blind Audition, die mit ihrem musikalischen Zwischenspiel für große Emotionen gesorgt hat.