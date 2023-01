Ausstellung zeigt Schicksale in Auschwitz : Das Schicksal der Kinder in der Hölle Auschwitz

Saarlouis Mutterseelenallein, die kleinen Körper halb verhungert. Die hohlen Gesichter voll Kummer und Sorge, von Krankheiten und Erfrierungen gezeichnet, die Augen leer. Von Eltern und Geschwistern getrennt, eingesperrt, misshandelt, starben viele, viele Tausende Babys, Kleinkinder und Kinder im Vernichtungslager Auschwitz.

Die Schicksale der Kinder in diesem Völkermord rühren besonders an. Derzeit und noch bis 19. Februar ist die Ausstellung „Die Kinder von Auschwitz“ im Dachgeschoss des Städtischen Museums Saarlouis zu sehen. Auf 38 Schautafeln sind die oft kurzen Lebensgeschichten einzelner Kinder und Jugendlicher aufgearbeitet, sie erzählen vom Leben vor dem Krieg und ihrem Sterben, manchmal auch vom schwierigen Weiterleben.

Ihre Lebensgeschichten hat der preisgekrönte Journalist Alwin Meyer mühevoll recherchiert; er hat in 45 Jahren weltweit nach Überlebenden gesucht, in vielen persönlichen Gesprächen ihr Vertrauen gesucht, um ihre Geschichten zu erzählen.

Zwei Fälle aus Saarbrücken seien in der jüdischen Gemeinde im Saarland noch präsent, berichtete Kunger, die der Kinder der Familien Bohnem und Weinstock, die in Konzentrationslager deportiert worden waren. Ob weitere Kinder aus dem damaligen Saargebiet in Auschwitz inhaftiert waren, habe man in der Kürze der Zeit nicht recherchieren können, ergänzte Kunger: Immer noch sei viel zu wenig aufgearbeitet, was sich damals auch an der Saar ereignet habe. Sie selbst habe erfahren, dass man später „diese deprimierenden Ereignisse gerne verdrängte. Dieses unermessliche Leiden konnte und wollte man nicht fassen.“ Die Ausstellung könnte dabei helfen, das Grauen ein klein wenig begreifbarer zu machen, meint sie – „sofern wir es zulassen“.