Planungsausschuss Saarlouis : Stadtgarten-Spielplatz in Arbeit

Schaukeln und Sand werden auch dem Stadtgarten-Spielplatz nicht fehlen – aber der soll eine Menge mehr bieten. Foto: picture-alliance/ dpa/Ulrich Perrey

Saarlouis Bahn frei für einen Spielplatz im Saarlouiser Stadtgarten. Der Planungsausschuss des Stadtrats hat einem sogenannten Grobkonzept der Stadtverwaltung zugestimmt.

Die Stadtverwaltung hat dem Ausschuss und dem Beirat für Stadtplanung und Bauen jetzt ein sogenanntes Grobkonzept für den Spielplatz vorgestellt. Nachdem der Ausschuss diesem einstimmig zugestimmt hatte, war der Weg frei, zu dem öffentlichen Termin einzuladen. Dies hat am Freitagnachmittag die Stadtverwaltung dann auch getan.

„Ein Grobkonzept“ betonte OB Peter Demmer zum Einstieg in die Beratung über den Spielplatz im Ausschuss. Das war ihm auch deshalb wichtig, weil die Bürgerbeteiligung ein wesentliches Element bei dem Projekt ist. Ein Projekt mit nicht nur kurzer Vorgeschichte: Im November 2018 war der Standort Liegewiese ausgewählt worden. Im Februar 2019 hatte der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt die Verwaltung beauftragt, das Konzept zu erstellen. Das pädagogische Konzept stand Ende Oktober 2019 und kam nun also erneut in den Ausschuss.

Stichwort Inklusiver Mehrgenerationen- Spielplatz bedeutet, dass dieser barrierefrei ist, alle Zielgruppen ihn nutzen können und er deren Bedürfnisse bedient. Damit soll der Spielplatz im Stadtgarten laut Grobkonzept der Verwaltung für Saarlouis „ein Alleinstellungsmerkmal über die Stadtgrenzen hinaus“ werden.

Für die CDU nahm Raphael Schäfer Stellung. „Nach längerer Wartezeit müssen wir jetzt Gas geben“, forderte der Fraktionsvorsitzende, „wir müssen Handlungsbereitschaft zeigen.“ Er und auch der Redner der Grünen, Gerald Purucker, wollten wissen, wann denn nun die Bürgerbeteiligung geschehe, und der Grüne empfahl die Schulen einzubinden. Für die SPD merkte Dr. Sabina Hartnack an, dass so weit schon mal alles gut aussehe. Sie wolle aber daran erinnern, dass die Kleinstkinder nicht vergessen werden.

Es folgte ein Intermezzo von Schäfer und Philipp Julien, Grüne, die sich an einem Hinweis in der Beschlussvorlage störten. Dort war zur Bürgerbeteiligung vermerkt: „Um diesen Prozess objektiv und glaubwürdig zu gestalten, wird dieser von einer Expertin des Landkreises unterstützt. Die Organisation der Beteiligung erfolgt in enger Abstimmung mit ihr.“ Warum denn eine Beschäftigte des Kreises einbezogen werden müsse, fragte sich Schäfer. Die Stadt werde eine Spielplatzplanung doch wohl selbst ohne Beteiligung des Landkreises hinbekommen, meinte Julien.

Einwendungen, die dem Berichterstatter der Verwaltung, Björn Althaus, sichtlich peinlich waren. Der Betriebsleiter des Neuen Betriebshofs Saarlouis, der bei der Spielplatz-Planung federführend ist, schätzt seine Kollegin sehr, berichtete, dass sie sich im Team gut und hilfreich eingebracht habe und vor allem in Sachen Bürgerbeteiligung über große Erfahrung verfüge.