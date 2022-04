Spenden beim erfolgreichen Fest : Erstes Augustinerstraßenfest bringt 3000 Euro Spenden – Fortsetzung folgt

Das sind die Akteure: in der hinteren Reihe (von links) Etienne Gersing, Betrieb Frieseur Gersing; Fabienne Ebertz, Inhaber Rettermarkt Rettich; David Mansion, Mitinhaber von „Dizzistheshit“ (DIZZ); Peter Mick, Vorstandsmitglied der Saarlouis Hornets und Sascha Eder, Inhaber Shake o Rama - Mobiles Bar-Catering, sowie in der vorderen Reihe (von links) Elias Klein, Geschäftsführer Kalinski Wurstwirtschaft; Peer Landen, Store Manager „Dizzistheshit“ und Kay-Niko Herl, Geschäftsführer Unverpackt Saar. Es fehlen DJ FKI und Mitinhaber von DIZZ, Jules Oswald. Foto: David Mansion

Saarlouis Ein voller Erfolg war das erste Augustinerstraßenfest in Saarlouis: Hunderte Besucher zählte die Premiere des recht kurzfristig auf die Beine gestellten Straßenfestes, organisiert und durchgeführt von mehreren Geschäftstreibenden in der Straße beziehungsweise in der Nähe.

Dies waren: das Kleiderlabel „Dizzistheshit“ und die Gebrüder Kalinski, Friseur Gersing, der Unverpackt-Laden, der Rettermarkt Rettich, das mobile Bar-Catering „Shake-o-rama“ sowie die Saarlouis Hornets und der Saarlouiser DJ FKI (Christian Schmitt).

Stolz kann das Team des Augustinerstraßenfestes (siehe Foto) nun eine Spende aus den Erlösen übergeben, nämlich insgesamt 3000 Euro, die dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saarlouis sowie der Hilfsinitiative der SHG-Klinikenfür die Ukraine zugutekommen.