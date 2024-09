Saarlouis „Mit Kinderrechten in die Zukunft!“

Saarlouis · In Saarlouis wurde am Freitag in der Innenstadt der Weltkindertag gefeiert. Welche Angebote es gab, und warum es noch viel zu tun gibt beim Thema Kinderrechte, haben wir uns vor Ort angeschaut.

22.09.2024 , 15:29 Uhr

Corinna Bast, Kinderbeauftragte der Stadt Saarlouis, vor der Bühne auf dem Aktionsfest zum Weltkindertag in Saarlouis. Foto: Linda Schiffmann

Von Linda Schiffmann