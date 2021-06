Polizeiinspektion Saarlouis meldet : 14-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

Saarlouis Wer kann der Polizei Hinweise zum Unfall geben?

Angefahren und leicht verletzt wurde eine 14-jährige Fußgängerin auf ihrem Schulweg am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr im Anton-Merziger-Ring in Saarlouis. Sie wollte laut Polizei den Fußgängerüberweg auf der Kino-Seite von der Innenstadt aus in Richtung Globusmarkt überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der Wagen kam laut Polizei aus Richtung Holtzendorfferstraße und wollte in Richtung Marienhaus-Klinik abbiegen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Schülerin einer Zeugenaussage zufolge auf den Asphalt geschleudert. Nachdem der Unfallverursacher angehalten und die Beifahrerin kurz aus- und wieder eingestiegen sei, sei das Auto davongefahren.