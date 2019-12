Karnevalistischer Tanzsport : Emily Diener ist das beste Tanzmariechen

Steinrausch Bei den Saarlandmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Saarlouis räumten auch Vereine aus Saarlouis ordentlich ab.

Die Schminke ist wieder ab, die fantasievollen Kostüme hängen in den Garderoben. Doch zuvor hatten die rund 125 gemeldeten Starter am Samstag und Sonntag Bestleistungen gezeigt. Die Bühne dafür bot sich bei den 51. Saarlandmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport des Bundes Deutscher Karneval.

Dicht besetzt bis hinauf zur Tribüne war die Steinrauschhalle in Saarlouis. Fans und Karnevalsvereine machten immer wieder Stimmung vor den Auftritten ihrer Favoriten. Mit donnernden Trommeln, dröhnenden Presslufthörnern und lautstarkem Jubel.

Humor 1878 Merzig dominierte am Wochenende die 51. Saarlandmeisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport in den Kategorien Jugend-Mariechen (Sophia Giesecke), Jugend-Garde, Jugend-Schautanz, Junioren-Mariechen (Cynthia Braun), Junioren-Garde, Junioren-Schautanz, Tanzgarde Ü15 und Schautanz Ü15. Das erfolgreichste Tanzpaar stellte Rot-Weiß Losheim mit Jolina Becker und Jan Philipp Hinkel. Die beste gemischte Garde kommt von der KG Li-Ge-Ka Saarlouis-Lisdorf. Bestes Aktiven-Mariechen ist Emily Diener von den Faasend Rebellen Steinrausch.

Aber nicht alle Auftritte liefen ab wie in den Proben. So begann ein Tanzmariechen rasant mit seiner Choreografie. Nur um wenige Takte später wie erstarrt allein auf breiter Bühne zu stehen. Weinend und die Hände vor dem Gesicht. Die ersten Plätze lagen manchmal nur wenige Punkte auseinander. Wie bei den Schautänzen der Ü15 am Sonntagnachmittag.