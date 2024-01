Debatte um Verbot Keine demokratische Partei? Was Menschen in Saarlouis von einem AfD-Verbot halten

Es ist eine Forderung, über die zahlreiche Menschen in Deutschland schon länger kontrovers diskutieren: ein mögliches Verbot der AfD. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wird die Partei vom dortigen Verfassungsschutz mittlerweile als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Im Saarland ist dies für die AfD bisher nicht der Fall. Doch was halten Menschen im Kreis Saarlouis generell von solchen Überlegungen? An einem eisigen Morgen nehmen sich immerhin mindestens ein Dutzend Menschen auf dem Großen Markt in Saarlouis Zeit, sich zum aktuell heißen Thema eines Verbotes der Partei AfD bei einer nicht repräsentativen SZ Umfrage zu äußern.