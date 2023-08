Beachtennis Weltkasse-Sport mit Urlaubsstimmung

Zum sechsten Mal war Saarlouis in den vergangenen Tagen das Mekka für die Trendsportart Beachtennis. Bei den „Saarlouis Open“ sahen die Zuschauer sechs Tage Spitzensport im Sand. Am Sonntag herrschte am Großen Markt, wohin die Veranstaltung nach fünf Auflagen am Kleinen Markt umgezogen war, große Hitze: Die Sonne brannte am Finaltag erbarmungslos, während sich auf dem Center-Court, dem Hauptplatz, im Damen-Finale des mit insgesamt 50 000 US-Dollar dotierten ITF-Turniers die Beachtennis-Weltklasse gegenüberstand: Giulia Gasparri und Sofia Cimatti aus Italien, an Position zwei gesetzt, bekamen es mit dem topgesetzten südamerikanischen Paar Patricia Diaz aus Venezuela und Rafaella Miller aus Brasilien zu tun.