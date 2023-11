Schach Den Weg zum Sieg nicht mehr gefunden

Es überwog aber doch die Freude, das Turnier der Besten mit drei Siegen und vier Remis (insgesamt fünf Punkte – für einen Sieg gibt es einen, für ein Remis einen halben) ungeschlagen und auf Rang zwei beendet zu haben. Zum Abschluss gegen Mohammad fehlte Hoppstädter nicht viel. „Eigentlich stand ich nicht so toll. Er hat die Stellung aber wieder hergeben, doch ich habe den Weg zum Sieg einfach nicht mehr gefunden“, blickte der Neuntklässler des Neunkircher Krebsberg-Gymnasiums auf seine letzte Partie. Zuvor hatte er dem neuen Meister Chassard in Runde zwei ein Remis abgetrotzt. „Das war eine meiner besseren Partien. Es war ausgeglichen, am Ende sogar leicht besser für mich, aber die Zeit hat nicht gereicht – also haben wir ein Remis ausgemacht“, rekapitulierte der Heiligenwalder, der mit fünf Jahren mit Schach anfing. „Es ist unvorhersehbar, man weiß nie, was der Gegner macht – und es macht einfach Spaß“, sagte Hoppstädter dazu, was für ihn den Reiz ausmacht.