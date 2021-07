Deutliche Zuwächse am Saarhafen : „Saarlouis-Dillingen ist einer der bedeutendsten Umschlagplätze“

Der Saarhafen Saarlouis/ Dillingen aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Saarlouis/Dillingen Im Jahr 2020 ist der Umschlag am Saarhafen Saarlouis/Dillingen von 2,7 auf 3,1 Millionen Tonnen angestiegen. Das entspricht einem Plus von knapp 15 Prozent und rund 400 000 Tonnen mehr Umschlag. Und der Zuwachs hält an: 2021 ist der Umschlag im Vergleich zum Vorjahr bereits um zehn Prozent angestiegen.

Diese Zahlen gab CDU-Landtagsmitglied Marc Speicher aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr bekannt. „Das sind tolle Nachrichten von unserem Hafen, der die Straßen im Saarland erheblich um Schwerverkehr durch Lkw entlastet“, erklärt Speicher. Seine Bedeutung werde häufig unterschätzt: „Der Saarhafen Saarlouis-Dillingen ist einer der bedeutendsten Umschlagplätze in ganz Deutschland.“ Außerdem leiste die starke saarländische Binnenschifffahrt einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Vermeidung von CO 2 .

Seit 2019 finden umfangreiche Sanierungen, unter anderem der Gleise statt, rund 2,8 Millionen Euro wurden investiert. „Die anstehende Sanierung der Kaimauer, das Ausbaggern des Hafenbeckens sowie die Schließung der Hafenzufahrt für nicht Berechtigte sind ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Hafens“, sagt Speicher. „Gerade durch die aktuelle Situation im Stahl ist der Hafenanschluss für die Dillinger Hütte wichtig.“