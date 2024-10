„Neuer Bestwert“ Saar-Sternerestaurant macht Sprung nach vorne in neuer Top-Liste

Das Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig folge auf dem fünften Rang. Den sechsten Platz behalte das Jan in München, gefolgt vom Schanz in Piesport. Das Bareiss in Baiersbronn liegt weiterhin auf dem achten Platz. Das Vendôme in Bergisch Gladbach bestätige den neunten Rang vor dem The Table in Hamburg (Platz 10).