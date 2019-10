Sozialkaufhaus Saarlouis : Einkaufen, auch wenn das Geld knapp ist

Saarlouis „’s Kaufhaus“ in Saarlouis ist eine Institution. Seit jetzt genau zehn Jahren ist das Sozialkaufhaus in Betrieb, und es hat einiges mehr zu bieten als Waren zu günstigen Preisen.

„Dieses Kaufhaus ist wirklich etwas Besonderes“, sagte am frühen Mittwochnachmittag Udo Blank, Geschäftsführer der Diakonie-Saar, zum zehnten Jahrestag des Sozialkaufhauses Saarlouis. Dort finden Gespräche statt, man trifft sich zu Austausch und Beratung und findet Arbeit. „Wir sind stolz auf unsere Einrichtung“, führte Blank in der Einrichtung in der Pavillonstraße weiter aus. „Dafür sorgen auch viele, die hier tätig sind.“