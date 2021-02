Polizei sucht Zeugen : Roter Geländewagen beschädigt Auto in Saarlouis

Saarlouis Ein roter Geländewagen hat in der Nacht auf Samstag in Saarlouis ein parkendes Auto beschädigt und ist geflüchtet.

In der Nacht auf Samstag ist in Saarlouis ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen mit einem geparkten Auto kollidiert und geflüchtet. Wie die Polizeiinspektion in Saarlouis mitteilt, fuhr der Unbekannte auf der Königsstraße aus der Heiligenstraße kommend in Richtung der Saarwellinger Straße 13, wo er mit einem geparkten Wagen am Straßenrand zusammenstieß.