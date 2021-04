Kostenpflichtiger Inhalt: Entscheidung ist gefallen : Die Bude am Großen Markt in Saarlouis hat einen neuen Betreiber

Die freigewordene Marktbude am Großen Markt in Saarlouis wird derzeit saniert, ab Juni könnte der neue Betreiber voraussichtlich dort verkaufen. Foto: Jörg Laux Foto: lx/Jörg O. Laux

Exklusiv Saarlouis Roschtwurscht oder doch mal was Veganes – über diese Frage war sich die Politik in Saarlouis uneinig. Doch jetzt steht endlich steht fest, wer künftig was am Großen Markt anbieten darf – und es ist kein Unbekannter.