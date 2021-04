Polizei : Rollerfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Foto: dpa/Stefan Puchner

Wallerfangen Schwer verletzt hat sich ein Rollerfahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall mit einem Transporter in Wallerfangen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Rollerfahrer auf der Lothringer Straße in Richtung Hauptstraße und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter zusammen.

Der Fahrer brach sich das Bein und verletzte sich erheblich im Gesicht. Er wurde stationär im Winterbergklinikum aufgenommen. Die Mitfahrerin blieb unverletzt.