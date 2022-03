Trauer um langjährigen Sportlehrer : Rolf Teiter aus Saarlouis ist mit 75 Jahren gestorben

Rolf Teiter, hier 2021 beim Eintritt in den Ruhestand. Foto: Jenny Kallenbrunnen

Viele Generationen hat Rolf Teiter in seiner Zeit am Gymnasium am Stadtgarten begleitet. Am Dienstag ist er gestorben.

Fast 45 Jahre lang war Rolf Teiter Sportlehrer am Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten (SGS). Wer ihn nicht von seinem geliebten SGS kannte, begegnete ihm als Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Schwimmkurs, in der Verkehrsschule oder bei seinen zahlreichen sportlichen Aktivitäten im TV Saarlouis. Am Dienstag ist der beliebte und bekannte Saarlouiser Rolf Teiter gestorben.

Geboren wurde er am 22. Dezember 1946. Lehrer wurde der gelernte Schlosser über den zweiten Bildungsweg. Die richtige Entscheidung: Niemand hat länger am SGS unterrichtet, er begleitete ganze Generationen von Schülern. Als er im Juli 2012 mit 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand ging, berichtete die SZ – und Teiter erhielt Hunderte Zuschriften von ehemaligen Schülern und Weggefährten aus allen Ecken Deutschlands. Über 30 Jahre lang war Teiter Vertrauenslehrer an der Schule – das spricht für sich. „Ich stand immer auf der Seite meiner Schüler“, sagte er selbst.

Fairness, Toleranz und stete Ermunterung – das verbinden wohl die meisten seiner Schüler mit dem beliebten und stets gut gelaunten Lehrer, der für jeden Spaß zu haben war. Zwischenmenschliche Werte zu vermitteln hatte bei ihm immer Priorität vor Leistung.

Mit „Jugend trainiert für Olympia“ fuhr er 15 Jahre lang mit Schülern nach Berlin. Er selbst spielte im Verein Basketball, Handball, Volleyball, Hockey und Badminton, war lange Kunstturner. Nach seinem Ruhestand engagierte er sich weiter in seinen Schwimmkursen für Kinder und im Kinderturnprojekt „Bewegungsbaustelle“. Fröhlich, emphatisch und gerne mal frech: Dass er ein „loses Mundwerk“ habe, räumte er selbst ein. Aber genau dafür schätzten ihn viele, er war frei heraus, offen, oft schonungslos ehrlich, aber immer mit Humor und einem Augenzwinkern.