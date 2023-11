60 Jahre Ehe Ani und Gerd Schöfer feiern Diamantene Hochzeit

Ein Leben ohne Liebe ist wie ein Himmel ohne Sterne und unsere Liebe ist der hellste Stern im Universum - so lautet das Motto, das sich Gerd und Ani Schöfer zu ihrer diamantenen Hochzeit ausgesucht haben. Seit 60 Jahren ist das Ehepaar aus Roden nun verheiratet, das wollen die beiden am Dienstag, 21. November, in der Kulturhalle in Roden mit Freunden und Familie feiern.