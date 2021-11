Tanzsport : Rock’n’Roll: „Thunder Girls“ fiebern erstem DM-Auftritt entgegen

Die „Thunder Girls“ sind bereit für ihre Premiere bei den deutschen Meisterschaften im Rock’n’Roll. Die finden am Samstag in Iserlohn statt. Foto: Verein

Steinrausch Voller Erwartung fiebern die „Thunder Girls“ der Cadillac Kings ihrem ersten Start bei einer deutschen Meisterschaft (DM) der Rock’n’Roll-Formationen entgegen. Die Gruppe des Turn- und Sportvereins Ford Steinrausch geht am kommenden Samstag, 20. November, in Iserlohn gleich in zwei Kategorien an den Start: bei den „Ladys“ und im Wettbewerb „Show“.

„Die Aufregung, aber auch die Vorfreude, endlich wieder Turnierluft schnuppern zu dürfen, steigt täglich“, berichten Nadine und Martin Böhm, die die Gruppe trainieren. „Die Herbstferien haben wir dazu genutzt, intensiv zu trainieren, an der Choreographie zu feilen und kleinere Unsauberkeiten auszumerzen.“ Die Tänzerinnen sind 13 bis 20 Jahre alt, auf Turnieren tanzen sie zu acht.

Für den letzten Schliff sorgte ein deutscher Meister. Christian Langer von den Rockin‘ Wormel Worms, nationaler Titelträger in der B-Klasse und zudem mit internationalen Titeln dekoriert: „Die Mädels sind sehr motiviert und haben im Vergleich zu unserem letzten gemeinsamen Training einen guten Schritt nach vorne gemacht“, lobt er. „Wie die Chancen stehen, ist aber aktuell nur schwer einzuschätzen“, meint Nadine Böhm: „Die wenigsten Teams sind wegen Corona wirklich richtig gut vorbereitet, einige Teams haben erst gar nicht gemeldet. Umso schöner, dass unsere Mädels sich der Herausforderung stellen, auch wenn es sehr schwer wird. Immerhin haben einige starke Teams gemeldet, die auch international tanzen.“

Nach der langen Zeit, in der die Hallen geschlossen waren und nicht trainiert werden konnte, freuen sich die Cadillac Kings jetzt über alle, die in diesen akrobatischen Turniersport einsteigen möchten. Die Girls-Formation steht Mädchen ab sechs Jahren offen, bei den Ladys geht es mit 13 Jahren los. Auch Paare (Mädchen und Jungs) sind jederzeit willkommen.