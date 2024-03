Comedy-Wettbewerb in Saarlouis Erster Siegerpokal beim Comedy Clash bleibt im Saarland

Saarlouis · Der größte Stand-up-Wettbewerb Deutschlands, Comedy Clash, ist zurück – am Freitag stand im Theater am Ring in Saarlouis die erste Vorrunde an. Dessen Gewinner dürfte eine Überraschung gewesen sein.

03.03.2024 , 13:30 Uhr

Link zur Paywall So war die erste Vorrunde beim Comedy Clash in Saarlouis 16 Bilder Foto: Tina Leistenschneider